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Из-за ухода Асада в США увидели ядерную угрозу с Ближнего Востока

Из-за ухода Асада в США увидели ядерную угрозу с Ближнего Востока

Фото: Орхан Кереман/Reuters] Новости дня за сегодня сообщают о том, что в Соединенных Штатах обеспокоены возможной ядерной угрозой с Ближнего Востока, на фоне изменений в политической ситуации в Сирии после ухода Башара Асада с поста президента.

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