Врачи назвали самые полезные в жару напитки

Врач-кардиолог Гандельман посоветовал пить холодный кофе в жаркую погоду Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, перечислили самые полезные для утоления жажды в жаркую погоду напитки.