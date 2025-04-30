Врачи назвали самые полезные в жару напитки

Врач-кардиолог Гандельман посоветовал пить холодный кофе в жаркую погоду Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, перечислили самые полезные для утоления жажды в жаркую погоду напитки.
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