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Врачи назвали самые полезные в жару напитки

Врачи назвали самые полезные в жару напитки

Врач-кардиолог Гандельман посоветовал пить холодный кофе в жаркую погоду Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, перечислили самые полезные для утоления жажды в жаркую погоду напитки.

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