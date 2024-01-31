В Астрахани создан клуб дружбы народов мира

Располагается он в Астраханском государственном университете имени Татищева. Об этом заместитель областного министра образования и науки Ирина Мудрая сообщила во время совещания по обеспечению правопорядка в регионе.
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