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Россия приступила к операции "Рельсы": Украина лишается железной дороги. Первые удары достигли цели

Россия приступила к операции "Рельсы": Украина лишается железной дороги. Первые удары достигли цели

Фото: globallookpress.com / Frank HormannСегодня 41K прочитали Россия поставила перед войсками задачей парализовать железнодорожное сообщение киевских боевиков.

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Комментарии
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Александр Макеев
Надо добивать оставшиеся ТЭС, ГЭС, ветровые и солнечные электростанции ан территории нацистской Украины! И относительно безопасными методами добиться снижения в 5-6 раз выработки электроэнергии на нацистских атомных электростанциях. Выводом и з строя вспомогательных систем, узлов распределения электроэнергии от атомных электростанций. И крушить систему, обеспечивающую переток электричества из нацистской Европы в нацистскую Украину.
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16 час.
J
Juri
нужно уничтожить очистные,пусть хохляцкое быдло купается в любимой жиже-в говне!
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13 час.

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