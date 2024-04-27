Россия приступила к операции "Рельсы": Украина лишается железной дороги. Первые удары достигли цели

Александр Макеев

Надо добивать оставшиеся ТЭС, ГЭС, ветровые и солнечные электростанции ан территории нацистской Украины! И относительно безопасными методами добиться снижения в 5-6 раз выработки электроэнергии на нацистских атомных электростанциях. Выводом и з строя вспомогательных систем, узлов распределения электроэнергии от атомных электростанций. И крушить систему, обеспечивающую переток электричества из нацистской Европы в нацистскую Украину.