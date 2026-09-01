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Живая Кубань

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С 1 октября в Краснодаре подорожают коммунальные услуги: какие и на сколько?

С 1 октября в Краснодаре подорожают коммунальные услуги: какие и на сколько?

С 1 октября в Краснодаре подорожают коммунальные услуги: какие и на сколько?Жителям Краснодара стоит приготовиться к очередному повышению платёжек за коммунальные услуги – с 1 октября 2026 года вступают в силу новые тарифы на тепло, электроэнергию и вывоз мусора.

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