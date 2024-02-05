Песков: удар ВСУ по Лисичанску является чудовищным террористическим актом

Как подчеркнул в беседе с журналистами в понедельник, 5 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, удар ВСУ по пекарне в Лисичанске 3 февраля, вследствие которого погибли 28 человек, в том числе беременная и ребенок, является чудовищным терактом.