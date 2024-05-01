Танцы томительного обнажения: 8 звезд стриптиза со всего мира

Танцы под музыку с раздеванием были популярны в Древней Индии, Риме, Египте и Греции. В XIX веке появились варьете, где девушки могли обнажить лишь полоску кожи от чулка до короткой юбки (более смелые танцовщицы получали не только овации, но и серьезные штрафы).