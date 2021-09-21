ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать второе сентября 2021 года. Числовой вибрационный код 1040 =Беречь свой рот от излишнего многословия и сквернословия; помните, молчание — это золото = Вы рождаетесь на поверхности этой Планеты, но приходите вы из совершенно иных Измерений = Главное, торопись примириться с Богом! Жизнь на Земле - это всего лишь миг перед Вечностью =Даже то, что вы временно (а это всегда временно) состоите в паре, не даёт вам право изменять другого человека= Жизнь даёт тебе такой опыт, который лучше всего способствует эволюции твоего сознания = Жизнь коротка, и у нас не так уж много времени, чтобы принести радость тем, кто идёт рядом с нами = Интровертный человек берёт Энергию из Космоса, экстравертный – у других живых существ = Каждый из нас - это частица разумной Энергии со своим собственным фокусом восприятия = Когда в сердце живёт Любовь - молодеет и преображается тело, исчезают болезни, приходят удача и везение= Когда вы улыбаетесь, ваши органы высвобождают прекрасные эманации, которые питают всё тело =Корни злобы лежат в накопленных из воплощения в воплощение нереализованных жизненных планах = Мужчина и женщина, умеющие серьёзно и честно разговаривать — лучшие психологи друг для друга = Наполняя Жизнь смыслом каждую секунду, минуту, час.