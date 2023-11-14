5100 мА·ч, 120 Вт, 144 Гц, экран 2К, 100-кратный зум. iQOO 12 и iQOO 12 Pro только вышли и сразу стали бестселлерами в Китае

Сегодня серия iQOO 12 поступила в продажу по всем каналам в Китае по цене от 550 долларов. Согласно отчету, опубликованному официальным представителем iQOO Weibo, через 3 минуты после запуска серия iQOO 12 превысила продажи серии iQOO 11 в первый день.