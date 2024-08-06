БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Прийма
    Да, а ведь условия были идиальными --- спецслужбам было похер,кто там по крыше бегает...😀Киргизия угрожает...
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    А тебе пора на историческую родину, чтобы воздух в России стал чище .Очень интересный ...
  • Модест
    Категорически поддерживаю! Но только не как в случае с Трампом.Киргизия угрожает...

Зачем депутаты Госдумы хотят отдать YouTube Украине?

Зачем депутаты Госдумы хотят отдать YouTube Украине?

Уверен, сейчас на Западе многие специалисты радостно потирают ручонки: ну надо же, прокатило! И Россия сама отдает русскую часть YouTube, фактически добровольно и без боя.

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