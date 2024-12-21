Председатель правительства Словакии Роберт Фицо рассказал, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему в ходе переговоров в Брюсселе 500 миллионов евро из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии