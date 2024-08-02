Осужденная в России баскетболистка Грайнер прокомментировала обмен заключенными

Осужденная в России по обвинению в контрабанде наркотических средств американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую обменяли на Виктора Бута в 2022 году, назвала огромной победой обмен заключенными с Россией.
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