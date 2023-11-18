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Не только о футболе

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«Эвертон» лишен 10 очков, Беллингем выиграл Golden Boy, Албания и Дания вышли на Евро, Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца, Медведев сыграет с Синнером и другие новости

«Эвертон» лишен 10 очков, Беллингем выиграл Golden Boy, Албания и Дания вышли на Евро, Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца, Медведев сыграет с Синнером и другие новости

1. С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в АПЛ.

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Комментарии
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КузнецовВВ
интересно, а чего эти из первого пункта с Эвертона деньги требуют? он же не сам на себя санкции накладывал. им надо с АПЛ деньги требовать за то что лига не спешила
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17 час.
КузнецовВВ
Польша потеряла шансы на Евро. Зато Молдавия приобрела. теперь для молдован матч жизни 20 ноября против Чехии. Победа и Молдавия на Евро.
Ответить
17 час.
Лена Мисько
🔴5⃣:3⃣🚙 Третья победа в трёх матчах домашней серии в «Мегаспорте»! Спасибо за отличную поддержку, всем болельщикам «Спартака»! Впереди непростая серия из шести матчей на выезде. А пока, с победой, спартаковцы!
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15 час.

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