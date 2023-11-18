«Эвертон» лишен 10 очков, Беллингем выиграл Golden Boy, Албания и Дания вышли на Евро, Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца, Медведев сыграет с Синнером и другие новости

1. С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в АПЛ.
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