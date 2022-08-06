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Медведев разнес Зеленского после предложения о конфискации российского имущества

Медведев разнес Зеленского после предложения о конфискации российского имущества

Kremlin Pool/Global Look Press Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российского имущества.

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