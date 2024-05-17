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Добыча нефти в Колумбии выросла до 800 тыс. барр

Добыча нефти в Колумбии выросла до 800 тыс. барр. в сутки Добыча нефти в Колумбии продолжает увеличиваться и может достичь уровня в 800 тыс.

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