Чувства 23 февраля были не под стать празднику. С одной стороны, вчером смотрел фильм "Небо", снятый по реальным событиям, когда турки ракетой "воздух-воздух", выпущенной из самолета F-16, сбили наш Су-24М, а находящиеся поблизости джихадисты расстреляли в воздухе катапультировавшего командира корабля.
Опять крушение ценнейшего А-50. И опять из-за дружественного огня?
Комментарии
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OB
Olga Basanova
Владимир Морозов вроде застрелился? А он здесь опусы пишет и верь теперь всяким фейкам
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36 мин.
k
kraft54
на перехват какого то дрона выпускают истребитель-перехватчик,а тут что,сразу сбивают неопознанный наш самолёт ракетой?Какая то чушь!
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13 мин.
Нина Ковалева
Опять предательство! Сколько их у нас и среди нас?
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8 мин.
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