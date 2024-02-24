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Опять крушение ценнейшего А-50. И опять из-за дружественного огня?

Опять крушение ценнейшего А-50. И опять из-за дружественного огня?

Чувства 23 февраля были не под стать празднику. С одной стороны, вчером смотрел фильм "Небо", снятый по реальным событиям, когда турки ракетой "воздух-воздух", выпущенной из самолета F-16, сбили наш Су-24М, а находящиеся поблизости джихадисты расстреляли в воздухе катапультировавшего командира корабля.

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Комментарии
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OB
Olga Basanova
Владимир Морозов вроде застрелился? А он здесь опусы пишет и верь теперь всяким фейкам
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36 мин.
k
kraft54
на перехват какого то дрона выпускают истребитель-перехватчик,а тут что,сразу сбивают неопознанный наш самолёт ракетой?Какая то чушь!
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13 мин.
Нина Ковалева
Опять предательство! Сколько их у нас и среди нас?
Ответить
8 мин.

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