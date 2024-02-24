Опять крушение ценнейшего А-50. И опять из-за дружественного огня?

Чувства 23 февраля были не под стать празднику. С одной стороны, вчером смотрел фильм "Небо", снятый по реальным событиям, когда турки ракетой "воздух-воздух", выпущенной из самолета F-16, сбили наш Су-24М, а находящиеся поблизости джихадисты расстреляли в воздухе катапультировавшего командира корабля.