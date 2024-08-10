НЛО в Зимбабве: школьные истории, ставшие реальностью спустя десятилетия Татьяна СергееваВ далёких 90-х годах, когда группа ребят из Зимбабве вернулась с прогулки и дрожащими голосами рассказала учителям о встрече с инопланетянами, их слова вызвали лишь улыбки.