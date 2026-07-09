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Новости Омска

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Крематория в Омске пока не будет

Крематория в Омске пока не будет. В мэрии сообщили, что в городе нет действующих разрешений на строительство крематория - «застройщики за ними не обращаются».

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