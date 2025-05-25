Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Global Look Press/www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропорту в Нижнем Новгороде, сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
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