ЕК считает, что прекращение транзита газа через Украину грозит ЕС "наихудшим сценарие

Евросоюз потеряет около 5% своего газового импорта Еврокомиссия считает, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины, соглашение о котором истекает 31 декабря 2024 года, грозит Евросоюзу "наихудшим сценарием".
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