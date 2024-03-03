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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ЕК считает, что прекращение транзита газа через Украину грозит ЕС "наихудшим сценарие

ЕК считает, что прекращение транзита газа через Украину грозит ЕС "наихудшим сценарие

Евросоюз потеряет около 5% своего газового импорта Еврокомиссия считает, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины, соглашение о котором истекает 31 декабря 2024 года, грозит Евросоюзу "наихудшим сценарием".

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