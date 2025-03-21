«Спасет хотя бы одну жизнь»: татарстанцы могут пожертвовать ружье и боеприпасы бойцам

На фото: боец 136-й бригады со сбитым ружьём дроном С 25 по 28 марта в Татарстане проводится акция «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам», организованная благотворительным фондом «ЗА мирное небо» совместно с Росгвардией.