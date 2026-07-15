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До какого уровня может упасть индекс Мосбиржи?

До какого уровня может упасть индекс Мосбиржи?

Индекс Московской биржи снижается уже почти 19 недель. За это время он обновил минимум с декабря 2022 года и обошел по глубине серию снижений в 2013 году — тогда от локального пика в марте индекс потерял 28%, а теперь от локального пика в марте уже этого года примерно 36%.

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