До какого уровня может упасть индекс Мосбиржи?

Индекс Московской биржи снижается уже почти 19 недель. За это время он обновил минимум с декабря 2022 года и обошел по глубине серию снижений в 2013 году — тогда от локального пика в марте индекс потерял 28%, а теперь от локального пика в марте уже этого года примерно 36%.