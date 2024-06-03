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Дженнифер Лопес помирилась с подругой, с которой поссорилась из-за Бена Аффлека

Дженнифер Лопес помирилась с подругой, с которой поссорилась из-за Бена Аффлека

Дженнифер Лопес на фоне проблем в отношениях с мужем Бегом Аффлекомпомирилась со своей старой подругой Лией Ремини: несколько лет назад они разорвали отношения, поскольку Ремини была против её брака с актёром.

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