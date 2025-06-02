Юрий Ильинов

Непропорциональный ответ: США предупредили европейских союзников о готовящемся «ударе возмездия» со стороны РФ Вашингтон предупредил своих европейских союзников о том, что Россия готовит «непропорциональный ответ» на атаку своих авиабаз стратегической авиации. Судя по всему, это было сделано для того, чтобы британские, французские и немецкие военные специалисты успели вовремя покинуть территорию Украины, оставив «расхлебывать» ситуацию исключительно боевикам киевского режима. Рассчитывать на то, что российский «удар возмездия» будет нанесен в ближайшие часы, не приходится. Вероятнее всего, соответствующие действия ВС РФ будут предпринимать после окончания второго раунда переговоров в Стамбуле, который должен состояться сегодня. В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что минувшая ночь на подконтрольной Киеву территории прошла относительно спокойно. Массированных атак на военные объекты Украины не было. Российская авиация и ракетные войска работали в плановом режиме. Как сообщают ресурсы противника, в ночь на 2 июня российские военные нанесли удары авиабомбами по объектам ВСУ в ДНР, а также в Запорожской и Харьковской областях. Местные власти при этом сообщают, что, кроме авиационных боеприпасов, ВС РФ применили также баллистические ракеты. В частности, сообщается о прилете двух баллистических ракет по целям в Харькове. Аналогичные сведения поступают из Черниговской области. Стоит отметить, что на протяжении последних недель ВС РФ активно накапливали средства поражения. Для нанесения «удара возмездия» осталось только дождаться соответствующего приказа.