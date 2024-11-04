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В Чечне опровергли слухи о введении обязательного ношения хиджаба

В Чечне опровергли слухи о введении обязательного ношения хиджаба

Духовное управление мусульман Чеченской Республики призывает жителей республики быть внимательными к информации, которую они распространяют в социальных сетях, во избежание распространения фейковых новостей.

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