В Чечне опровергли слухи о введении обязательного ношения хиджаба

Духовное управление мусульман Чеченской Республики призывает жителей республики быть внимательными к информации, которую они распространяют в социальных сетях, во избежание распространения фейковых новостей.
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