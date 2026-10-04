Европа превращается в военный блок: что в конфиденциальных документах ЕК

Издание The Irish Times опубликовало конфиденциальные документы — это официальные обращения от разных стран в Еврокомиссию с предложениями, что сделать в первую очередь, чтобы сформировать полноценный оборонный, как они его называют, европейский союз.
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