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Сильный ход Путина сделан. Осталось ещё шесть. Рискнёт ли ООН?

Сильный ход Путина сделан. Осталось ещё шесть. Рискнёт ли ООН?

Президент России Владимир Путин предложил для легитимации власти на Украине ввести временное управление под эгидой ООН.

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