Подготовьтесь к солнечным всплескам: январь 2025 года принесет мощные магнитные бури Татьяна СергееваЯнварь 2025 года обещает быть непростым для метеочувствительных людей, поскольку ожидается несколько мощных магнитных бурь.
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