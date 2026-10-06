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Регионы России

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Ди Мария выразил благодарность Месси перед прощальным матчем за сборную Аргентины

Ди Мария выразил благодарность Месси перед прощальным матчем за сборную Аргентины

Ди Мария отметил, что видел фотографии и видео, на которых Месси выглядит счастливым и умиротворенным, понимая, что отдал сборной все силы.

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