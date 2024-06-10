В Краснодаре в День России закроют движение на трех центральных улицах

В Краснодаре в День России закроют движение на трех центральных улицахВ Краснодаре из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню России, временно запретят движение транспорта по трем улицам в самом центре города.
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