Не признавшую вину калужанку осудили к 10 годам лишения свободы за убийство мужа

44-летняя женщина предстала перед судом за убийство своего супруга, которое она совершила в апреле 2024 года в деревне Дешовки Козельского района44-летняя женщина предстала перед судом за убийство своего супруга, которое она совершила в апреле 2024 года в деревне Дешовки Козельского района.