Не признавшую вину калужанку осудили к 10 годам лишения свободы за убийство мужа

44-летняя женщина предстала перед судом за убийство своего супруга, которое она совершила в апреле 2024 года в деревне Дешовки Козельского района44-летняя женщина предстала перед судом за убийство своего супруга, которое она совершила в апреле 2024 года в деревне Дешовки Козельского района.
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