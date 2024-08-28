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Калужские новости

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Не признавшую вину калужанку осудили к 10 годам лишения свободы за убийство мужа

Не признавшую вину калужанку осудили к 10 годам лишения свободы за убийство мужа

44-летняя женщина предстала перед судом за убийство своего супруга, которое она совершила в апреле 2024 года в деревне Дешовки Козельского района44-летняя женщина предстала перед судом за убийство своего супруга, которое она совершила в апреле 2024 года в деревне Дешовки Козельского района.

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