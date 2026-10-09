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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Уильямс» провалился в рамках нового регламента»

Пилот « Уильямса » прокомментировал мнение руководителя команды Джеймса Воулза, который ранее раскритиковал ограничение расходов в «Ф-1».

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