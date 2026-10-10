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Астроном Киселёв посоветовал наблюдать Дракониды вдали от городских огней

Астроном Киселёв посоветовал наблюдать Дракониды вдали от городских огней

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв рекомендовал наблюдать за метеорным потоком Дракониды вдали от городского освещения, которое мешает разглядеть метеоры.

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