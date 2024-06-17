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Азаров: переговоры по Украине возможны только между Россией и США

Азаров: переговоры по Украине возможны только между Россией и США

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Реальные переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине возможны только между Россией и США, остальные стороны не имеют необходимой субъектности для достижения договоренностей, заявил в интервью "Известиям" экс-премьер Украины Николай Азаров.

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