Азаров: переговоры по Украине возможны только между Россией и США

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Реальные переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине возможны только между Россией и США, остальные стороны не имеют необходимой субъектности для достижения договоренностей, заявил в интервью "Известиям" экс-премьер Украины Николай Азаров.