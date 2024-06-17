Азаров: переговоры по Украине возможны только между Россией и США

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Реальные переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине возможны только между Россией и США, остальные стороны не имеют необходимой субъектности для достижения договоренностей, заявил в интервью "Известиям" экс-премьер Украины Николай Азаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии