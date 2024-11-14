Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Весь мир видит, что это больше не сфера интересов России»: в Польше открыли базу американских ПРО

«Весь мир видит, что это больше не сфера интересов России»: в Польше открыли базу американских ПРО

Польское радио сообщает: в стране с большой помпой открылась постоянная американская база ПРО с ракетными установками, о развертывании которой много писали предыдущие месяцы местные и ведущие западные  СМИ.

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