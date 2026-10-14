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Царьград

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Губернатор Ковальчук: дрон ВСУ убивает женщину в Брянской области

Губернатор Ковальчук: дрон ВСУ убивает женщину в Брянской области

Всё ныне спокойное село Городище в Брянской области стало местом трагедии: дрон-камикадзе ВСУ поразил деревню, погубив 58-летнюю женщину.

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