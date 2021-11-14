Попытаться представить мир после капитализма

В Природе ВСЕ события возвращаются на "круги своя"! Поэтому капитализм ОБЯЗАТЕЛЬНО буде свергнут путём очередной кровавой революции! На какое-то время возродится общественная собственность на средства производства! НО не надолго! Скорее всего к этому времени (полагаю, что это произойдёт в 2500-м году) наша цивилизация (из-за жадности нуворишей) сама себя УНИЧТОЖИТ!

Анатолий Крючков

События последних десятилетий, которые происходят на наших глазах, неопровержимо свидетельствуют о том, что капитализм-тупиковый путь развития человеческой цивилизации. Являясь постоянным источником экономических кризисов , и как их следствие - войн, в результате последних, капитализм может привести человечество в пропасть САМОУНИЧТОЖЕНИЯ. Это произойдет, если человекообразные, что ныне правят миром капитала, втянут мир в ПОСЛЕДНЮЮ мировую войну. Гарантом, конца человеческой цивилизации, входе такой войны является накопленный арсенал оружия массового поражения(ОМП), прежде всего ядерного . Применение , входе мировой войны ОМП, может привести к уничтожению жизни на планете Земля. А поверхность нашей планеты, превратить в безжизненную, марсианскую , пустыню. Только ЭВОЛЮЦИННОЕ становление системы НАРОДОВЛАСТИЯ, на базе МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, способно вытянут человечество из капиталистического болота. Для этого необходимо, не дать человекообразным, втянуть мир, в мировую войну.