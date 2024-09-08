«Всем все равно»: ветеран СВО решился на суицид из-за вымогателей и бездействия полиции Приехавший из зоны военной операции 21-летний Никита Н.
Вымогательства, побои и убийства участников СВО - норма для Приморья
Комментарии
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В
Виктор
"...получил ранение и лишился руки" Эдуарда читать не научили?
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21 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Надо всем россиянам встать на защиту наших воинов. И если в тех далеких краях такое твориться, надо правоохранительным органам серьезно разобраться с преступниками !!!
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20 час.
Акимова Татьяна
Всего 15 лет дадут?А по возрасту этому уроду 22 года и почему он не на войне?Воюй и зарабатывай, если не подохнешь!
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18 час.
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