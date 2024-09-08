Вымогательства, побои и убийства участников СВО - норма для Приморья

Надо всем россиянам встать на защиту наших воинов. И если в тех далеких краях такое твориться, надо правоохранительным органам серьезно разобраться с преступниками !!!

Акимова Татьяна

Всего 15 лет дадут?А по возрасту этому уроду 22 года и почему он не на войне?Воюй и зарабатывай, если не подохнешь!