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Царьград

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Схватил ребёнка в магазине: в Челябинской области ищут похитителя детей

Схватил ребёнка в магазине: в Челябинской области ищут похитителя детей

В соцсетях досталось и матери мальчика-младшеклассника. В городе Миасс Челябинской области общественность взбудоражена — неизвестный мужчина чуть не похитил ребёнка из местного магазина.

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