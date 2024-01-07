Politico: Орбан может временно стать главой Евросовета после отставки Мишеля

Председательство в Европейском совете после отставки главы органа Шарля Мишеля может временно перейти к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, так как Венгрия с июля по декабрь 2024 года будет председательствовать в Евросовете.
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