Трамп предложил радиоведущему Горке пост директора по борьбе с терроризмом

Global Look Press/Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить директором по борьбе с терроризмом политолога, теле- и радиоведущего венгерского происхождения Себастьяна Горку, в 2017 году занимавшему пост советника главы Белого дома.
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