Мбаппе перед Бельгией: «Надеемся, что Франция проснется. Мы должны прибавить» 

Игра 1/8 финала Евро-2024 пройдет сегодня. «Надеемся, что сборная Франции завтра проснется. Мы не показали высокий уровень на групповом этапе, но нам удалось выйти в плей-офф, и теперь мы намерены пробиться в четвертьфинал.