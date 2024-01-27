Судороги и невозможно ходить: что за болезнь Келлера, из-за которой пропала со сцены Анна Asti

Elena Compton

Лучше б правду рассказали - как болезнь начинается и что приводит к ней… молодые девушки,актрисульки ,модели которые хотят выглядеть худыми идут на все ради этого - нарушение питания, большие дозы диуретиков , нарушение солевого обмена ( многие вообще исключают соль и сахар чтобы организм не задерживал воду ) , многие при этом «умирают « в спортзалах изнуряя себя- вот вам и разрушение хрящей и костей … и даже те, кому повезет встретить заинтересованных врачей - отказываются от лечения « витамины им - жиры», психика то тоже меняется , а потом уже поздно становится - операции тоже не все решают…