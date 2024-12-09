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Во многих столичных поликлиниках для узбеков наладили Wi-Fi. Новые реалии московских поликлиник

Во многих столичных поликлиниках для узбеков наладили Wi-Fi. Новые реалии московских поликлиник

Avia.pro - СМИ «Поликлиники Москвы: как меняется лицо российской медицины» Введение бесплатного Wi-Fi в столичных поликлиниках началось несколько лет назад в рамках программы по цифровизации здравоохранения.

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Комментарии
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А потом арабский будет вай-фай? А потом для африканцев организуем суахили? На деньги русских налогоплательщиков. Собянин россиянин или узбек?
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3 час.
Евгений Сорокин
А что, в Узбекистане в поликлиниках есть WiFi для русских?
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1 час.
Алекс Сэм
А мы точно живём в России?
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24 мин.

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