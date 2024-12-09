Во многих столичных поликлиниках для узбеков наладили Wi-Fi. Новые реалии московских поликлиник

Avia.pro - СМИ «Поликлиники Москвы: как меняется лицо российской медицины» Введение бесплатного Wi-Fi в столичных поликлиниках началось несколько лет назад в рамках программы по цифровизации здравоохранения.
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