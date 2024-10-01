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Царьград

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В Горловке девочка помогала смертельно раненому подростку несмотря на осколок в руке

В Горловке девочка помогала смертельно раненому подростку несмотря на осколок в руке

При обстреле погиб мальчик, пострадали пятеро взрослых и ещё трое детейПогибшего при обстреле Горловки раненого подростка пыталась оживить девочка, которой в руку попал осколок.

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