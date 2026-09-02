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Зеленский получил ответ на угрозы закрыть небо России: Москва не ведет переговоры с террористами

Зеленский получил ответ на угрозы закрыть небо России: Москва не ведет переговоры с террористами

Владимир Путин фактически приравнял угрозы Владимира Зеленского о закрытии неба к действиям террористов, заявив, что Москва не намерена вести с ними переговоры.

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