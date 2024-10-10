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Зеленский уверяет: Отмена «Рамштайна» не окончательная – Киеву помогут ослабить Москву перед переговорами 

Зеленский уверяет: Отмена «Рамштайна» не окончательная – Киеву помогут ослабить Москву перед переговорами 

Отмененная из-за урагана в США встреча в формате «Рамштайн» состоится, но позже. Там будет обсуждаться, как усилить Украину (читай – военным путем ослабить Россию) перед тем, как начнутся переговоры Москвы и Киева.

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