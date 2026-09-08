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Юра Борисов провел выходные в компании голливудских звезд на римском дне рождения Сальмы Хайек

Юра Борисов провел выходные в компании голливудских звезд на римском дне рождения Сальмы Хайек

Свои выходные Юра Борисов провел в окружении звезд Голливуда: российский артист оказался в числе приглашенных гостей на торжестве по случаю дня рождения Сальмы Хайек в столице Италии.

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