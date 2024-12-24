Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог: в Германии не забудут критику Зеленского в адрес Шольца

Политолог: в Германии не забудут критику Зеленского в адрес Шольца

В Евросоюзе и НАТО устали от постоянных требований Украины в ультимативной и оскорбительной форме, именно об этом говорит призыв к Зеленскому генсека альянса Марка Рютте прекратить критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, рассказал в беседе со «Звездой» немецкий политолог Грегор Шпицен.

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