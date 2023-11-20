"360": орнитологи спасают двух лебедей, попавших в полынью в центре Москвы

В центре Москвы два лебедя угодили в полынью на пруду в парке усадьбы Трубецких. Они не смогли самостоятельно выбраться, к месту происшествия прибыли орнитологи, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.
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